(neu: Aussagen aus der Telefonkonferenz, Kurs, Analystenstimme)

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA nimmt trotz der Corona-Pandemie Fahrt auf und wird noch optimistischer für das laufende Jahr. Die florierende Laborsparte gab dem Dax-Konzern im dritten Quartal weiter Rückenwind und profitierte auch von Aufträgen im Zusammenhang mit Covid-19. Aber auch das Halbleitergeschäft sprang deutlich an. Damit habe sich das Jahresviertel stärker als erwartet entwickelt, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Darmstadt mit. Konzernchef Stefan Oschmann sprach von einem "hervorragenden Geschäftsergebnis".

An der Börse lag die Merck-Aktie zuletzt entgegen dem schwächeren Trend im Dax mit knapp eineinhalb Prozent im Plus bei 133,60 Euro. Das Papier gehört bisher in diesem Jahr zu den größten Favoriten im deutschen Leitindex - erst zu Wochenbeginn hatte der Kurs einen Rekord bei mehr als 140 Euro erreicht.