Black Friday 2020 - wichtiger denn je für den Einzelhandel? Experteneinblick von Bob Rajan, Managing Director und Co-Head bei Alvarez & Marsal Deutschland

N.Y./München (ots) -- Bis vor einigen Jahren war der Black Friday noch ein Verkaufsschlager aus denUSA. Mittlerweile ist er auch in Deutschland angekommen und läutet daswichtige frühe Weihnachtsgeschäft für den Handel ein.- Allerdings ist dieses Jahr alles anders - die meisten europäischen Länderbefinden sich angesichts der zweiten COVID-19-Infektionswelle in mehr oderminder strengen Lock-Downs und Kunden können, oder wollen, nicht in ihrenLieblingsgeschäften in den Innenstädten oder in Einkaufszentren shoppen. Invielen Fällen ist das Geld für private Ausgaben eingeschränkt und dieLebenssituation hat sich verändert. Diese Faktoren, so unterschiedlich sieauch sind, werden den starken Push zum Online-Handel eher noch verstärken.- Black Friday-Kampagnen sind dieses Jahr früher als jemals zuvor gestartet undfür manche Einzelhändler geht es um das blanke Überleben. Das heißt, dassRabattaktionen weitaus großzügiger ausfallen sollten als in den Jahren zuvor.Der frühe Start dieses Verkaufs-Events ist sicherlich auch dadurch motiviert,dass Konsumenten jetzt frühzeitig ihre Weihnachtseinkäufe erledigen wollen, umLieferengpässen und verzögerten Auslieferungen vorzubeugen. Jeder Händlersollte aber unbedingt eine abgesicherte Versorgungskette und einentsprechendes Lieferantennetzwerk haben.- Welche Einzelhändler haben das vergangene Halbjahr richtig genutzt?Die Einzelhändler, die die vergangenen sechs Monaten genutzt und vor allenDingen in ihre Online-Präsenz investiert haben sowie auch in die entsprechendedigitale Infrastruktur mit CRM Tools und Online-Marketingaktivitäten, werdenVerkaufs-Events wie Black Friday und das zunehmende Online-Weihnachtsgeschäftpositiv verbuchen können. Konsumenten sind angesichts der verändertenLebenssituation auch in Deutschland immer digitaler geworden und der Besuch ineinem Ladengeschäft wird häufig durch ein paar Klicks ersetzt. Der Einzelhandelmuss vermehrt in App-Entwicklung und Interaktion investieren, damit Verbrauchervon jedem Endgerät aus mobil bestellen können und somit in den Genuss vonentsprechenden Bonusprogrammen und Verkaufsaktionen kommen. Eineanwenderfreundliche und leicht zu bedienende App kann für den Erfolg einesOnline Channels entscheidender sein als je zuvor. Einzelhandelsunternehmenmüssen ihre gesamte Organisationsstruktur entsprechend anpassen. Beim Übergangvom Offline- zum Online-Handel muss die komplette Logistik-Infrastrukturumgestellt werden. Lag früher der Schlüssel zum Erfolg in der Geschäftslage und