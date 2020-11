Frankfurt am Main (ots) - DGQ-Studie zeigt: Digitale Serviceangebote sind für

die Bundesbürger ein Qualitätskriterium von Unternehmen. Aus ihrer Sicht sind

Kundenportale, Online-Banking und Co. in der heutigen Zeit ein Muss für

innovative Unternehmen.



Digitale Lösungen und intelligente Technologien haben schon längst Einzug in

alle Lebensbereiche gehalten und vereinfachen unseren Alltag. Wollen Unternehmen

mit der Zeit gehen, müssen sie auch im Servicebereich auf digitale Angebote

setzen - nicht zuletzt, weil Kunden das zunehmend erwarten. So sind digitale

Serviceangebote für zwei Drittel (66 Prozent) der Deutschen ein Zeichen dafür,

dass ein Unternehmen insgesamt innovativ ist. Für 56 Prozent sind sie heute

sogar ein Muss für Unternehmen und ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl

eines Anbieters. Aber auch wenn digitale Serviceleistungen an Bedeutung

zunehmen, bleibt die Produktqualität für 60 Prozent ein wesentliches

Qualitätskriterium von Unternehmen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Deutschen

Gesellschaft für Qualität (DGQ) anlässlich des heutigen Weltqualitätstages.









Während digitale Services für die Befragten per se ein Qualitätskriterium

deutscher Unternehmen sind, ist deren Nutzerfreundlichkeit, Angebotsumfang und

Verständlichkeit aus ihrer Sicht noch ausbaufähig. Nur 40 Prozent bewerten die

Qualität digitaler Serviceangebote als hoch bis sehr hoch, die Hälfte ist nur

teilweise zufrieden mit dem Leistungsspektrum digitaler Angebote. Die höchste

Servicequalität sprechen die Befragten Unternehmen aus dem Bereich Banken und

Finanzdienstleistungen zu (45 Prozent), gefolgt vom Onlinehandel und E-Commerce

(44 Prozent) sowie Suchmaschinen (38 Prozent). Hier scheinen Unternehmen, deren

Geschäftsmodell vollständig oder teilweise auf digitalen Angeboten basiert, die

Nase vorn zu haben. So schneiden ursprünglich eher analoge Branchen wie der

stationäre Handel (14 Prozent) oder die öffentliche Verwaltung (11 Prozent) bei

der Servicequalität am schlechtesten ab.



"Die Studienergebnisse zeigen, dass ein Angebot digitaler Services inzwischen

ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl eines Anbieters ist. Trotzdem scheinen

sich aktuell noch viele Unternehmen schwer zu tun, diese Qualitätsanforderungen

der Kunden zu erfüllen", kommentiert Dr. Antje Becker, Geschäftsführerin der

DGQ. "Um hier den Anschluss nicht zu verlieren oder sogar einen Vorsprung in der

Kundenwahrnehmung zu erlangen, sind Unternehmen gefragt, dieses Nutzerfeedback

bei der Weiterentwicklung ihrer Servicequalität zu berücksichtigen. Dafür gilt

es, vor allem die Benutzerfreundlichkeit, Verständlichkeit und einwandfreie Seite 2 ► Seite 1 von 2



