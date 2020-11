Reply SpA: Der Verwaltungsrat genehmigt den Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2020.

- Konzernumsatz von 908,3 Millionen Euro (+4,9%)

- EBITDA von 141,1 Millionen Euro (+3,6%)

- EBIT von 114,4 Millionen Euro (+5,3%)

- Vorsteuergewinn von 113,8 Millionen Euro (+5,6%)

- Positive Netto-Finanzposition in Höhe von 135,6 Millionen Euro.



Der Verwaltungsrat von Reply [MTA, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 30. September 2020 genehmigt.

Der Konzernumsatz der Gruppe erreichte in den ersten neun Monaten des Jahres 908,3 Millionen Euro, ein Anstieg von 4,9% was einem Wachstum gegenüber den per 30. September 2019 verzeichneten 866,2 Millionen Euro entspricht.

Alle Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Es konnte ein konsolidiertes EBITDA in Höhe von 141,1 Millionen Euro erzielt werden, ein Anstieg von 3,6% gegenüber den 136,2 Millionen Euro, die per September 2019 erreicht wurden.

Das EBIT, von Januar bis September, betrug 114,4 Millionen Euro, plus 5,3% verglichen mit den 108,6 Millionen Euro im September 2019.

Das Ergebnis vor Steuern betrug von Januar bis September 2020 113,8 Millionen Euro (+5,6% gegenüber 107,7 Millionen Euro im Jahr 2019).

Im dritten Quartal des Jahres entwickelte sich der Konzern mit einem Konzernumsatz von 293,1 Mio. € ebenfalls positiv, ein Zuwachs von 0,2% gegenüber dem dritten Quartal 2019.

Das EBITDA betrug von Juli bis September 2019 50,9 Mio. Euro, bei einem EBIT von 40,2 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Steuern von 38,6 Mio. Euro.



Die Nettofinanzposition der Gruppe belief sich zum 30. September 2020 auf plus 135,6 Millionen Euro. Die Nettofinanzposition zum 30. Juni 2020 war plus 122,6 Millionen Euro.

Mario Rizzante, Präsident von Reply, erklärte am Ende der Vorstandssitzung: "Reply konnte in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 trotz der Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den verschiedenen Lockdowns positive Ergebnisse erzielen, und zwar sowohl beim Umsatz als auch bei den Margen. Auch das dritte Quartal war von Wachstum gekennzeichnet."