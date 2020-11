Bitcoin: Preis erreicht bei 16.000 USD ein neues Jahreshoch

Heute erreichte der Bitcoin-Preis zum ersten Mal seit Januar 2018 die 16.000-Dollar-Marke, nachdem der erste Versuch am Mittwoch gescheitert war, wesentliche Fortschritte zu erzielen. Es kam jedoch zu einem Umschwung und der Preis durchbrach die Unterstützung bei 15.800 Dollar und bildete im 4-Stunden-Chart ein potenzielles Doppel-Top aus. Auch der Fear and Greed-Index liegt derzeit bei 87, was ebenfalls auf einen möglichen Rückgang auf kurze Sicht hindeuten könnte.

Der Kryptomarkt befindet sich derzeit noch im Status „Extreme Gier". Quelle: alternative.me

Langfristig erwarten viele Analysten, dass die geplante Haltung des designierten Präsidenten Joe Biden einen Einfluss auf die Finanzpolitik der nächsten vier Jahre haben könnte, was wiederum die Inflation beeinflussen könnte, gegen die Bitcoin als Absicherung angepriesen wird. Daher möchten viele Anleger möglicherweise die potenzielle Korrektur nutzen, um in den Markt einzusteigen, indem sie den Dip kaufen.

Bitcoin ist jetzt im Vergleich zum Vorjahr um 123% gestiegen und hat in diesem Quartal bis jetzt fast 50% zugelegt. Heute stieg der Preis kurzzeitig über die 16.000-Dollar-Marke, jedoch gelang es den Käufern nicht, das Momentum aufrechtzuerhalten, und der Preis zog sich zurück und bildete eine potenzielle Double-Top-Formation aus. Sollte die Nackenlinie bei 14.342 Dollar durchbrochen werden, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützung bei 13.000 Dollar beschleunigen. Sollte es den Käufern jedoch gelingen, die Kontrolle wiederzuerlangen, dann könnte sich die Aufwärtsbewegung bis zum Widerstand bei 20.000 Dollar fortsetzen. Quelle: xStation 5



