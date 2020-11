Düsseldorf (ots) - Im Ranking um die wichtigsten Herausforderungen für

Deutschland liegt für Ingenieur*innen der Umwelt- und Klimaschutz, gleich nach

dem Zustand des Bildungswesens, auf Platz zwei. Das belegt eine Umfrage unter

VDI-Mitgliedern im Oktober 2020 mit knapp 1.500 Teilnehmenden. Für 83 Prozent

hat auch die SARS-CoV-2-Pandemie nichts an der dringlichen Bedeutung des

1,5-Grad-Ziels geändert.



Kritik üben die befragten Ingenieur*innen vor allem an der Bundesregierung und

den Bundesländern. Sie müssten nach Einschätzung der Befragten den Klimaschutz

eindeutig schneller voranbringen. Auch Städte und Gemeinden schneiden nicht viel

besser ab. "Die deutliche Mehrheit ist der Meinung, dass sowohl politisch als

auch privat zu wenig getan wird. Das zeigt einmal mehr, dass es eine zügige

gesamtgesellschaftliche Anstrengung braucht, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu

verwirklichen", kommentiert VDI-Präsident Dr.-Ing. Volker Kefer die

Umfrageergebnisse.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Damit das 1,5-Grad-Ziel nicht überschritten wird, muss in Deutschland dieEnergieerzeugung und -versorgung grundlegend transformiert werden. DieEnergiewende gehe aber deutlich zu langsam voran, um die Klimaziele zuerreichen, sagen über drei Viertel der Ingenieur*innen in der Umfrage. VolkerKefer: "Beim Umbau unseres Energiesystems wurden die politisch gesteckten Zielebisher nicht erreicht. Das geht auch aus dem jährlichen Monitoring derEnergiewende der Bundesregierung hervor. Der Transformationsprozess muss alsodringend beschleunigt werden."Wandel im Industriesektor durch energieeffiziente Technologien notwendigSinnvollste Maßnahmen im Zuge der Energiewende sind laut Umfrage der schnelleAbbau von klimaschädlichen Subventionen, die Verknappung derCO2-Emissionsrechte, eine höhere Besteuerung von besonders klimaschädlichenProdukten und der Ausbau der überregionalen Stromnetze. Knapp 90 Prozent derIngenieur*innen hält es dabei für absolut akzeptabel, wenn im Zuge derEnergiewende einzelne Industriezweige umstrukturiert werden müssen.Für einen solchen Wandel im Industriesektor spielen neue Technologien eineentscheidende Rolle. Das gilt vor allem für sehr CO2-intensive Bereiche, für dieneue Verfahren entwickelt werden. Beispiele hierfür sind eine nahezuklimaneutrale Produktion von Roheisen mit regenerativ erzeugtem Wasserstoff oderdie Nutzung von CO2 als Rohstoff in der chemischen Industrie. Das Ergebnis derVDI-Umfrage bestätigt: Für das Gelingen der Energiewende müssen vor allem neueTechnologien die Energieeffizienz steigern und die Wirtschaft muss ihrenEnergieverbrauch verringern. Das sagen über 90 Prozent der Ingenieur*innen. Des