Dies sind Ergebnisse der aktuellen Continentale-Studie 2020. Für die Studiewurden bundesweit repräsentativ 829 Personen zwischen 25 und 60 Jahren befragt.Geringverdiener besonders sensibilisiert"Die Corona-Pandemie hat ganz offenkundig noch einmal viele Menschen für dasThema Altersvorsorge sensibilisiert. Und zwar insbesondere diejenigen, die wegenihrer geringen Einkommen besonders von Altersarmut bedroht sind", so Dr. HelmutHofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund.Insgesamt sagen 14 Prozent der 25- bis 60-Jährigen in Deutschland, durch dieCorona-Krise sei das Thema "private Altersvorsorge" für sie wichtiger geworden.Bei 84 Prozent aller Befragten hat die Pandemie zu keiner Veränderung geführt,bei nur 2 Prozent hat es an Wichtigkeit verloren.Die Hälfte ist bereit zum KonsumverzichtZum Konsumverzicht für die Altersvorsorge ist rund die Hälfte der Befragtenbereit - 52 Prozent. 46 Prozent lehnen dies ab. Diese Werte entsprechen genaudenen des Vorjahres.Die Angst, im Alter den gewohnten Lebensstandard finanziell nicht halten zukönnen, ist im Vergleich zum Vorjahr auch in etwa gleich geblieben. 42 Prozenthaben diese Befürchtung. 2019 waren es 46 Prozent. Besonders große Sorgen machensich hier jüngere Befragte bis 39 Jahre (48 Prozent), Geringverdiener (60Prozent) und Befragte mit einem niedrigen formalen Bildungsabschluss (53Prozent).Immobilien weiter an der SpitzeDie geeignetste Form der Altersvorsorge sind für die Befragten Immobilien. 87Prozent machen diese Angabe, 6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.Andere Vorsorgeformen werden in etwa gleich häufig genannt (zwischen 50 und 60Prozent). 60 Prozent der Befragten nennen die private Rentenversicherung , esfolgen "Sparen" und die private Pflegezusatzversicherung mit jeweils 52 Prozent.Selbst die private Unfallversicherung wird von 50 Prozent für geeignet gehalten.Eine Veränderung im Vorjahresvergleich gab es lediglich beim "Sparen". DieseVorsorgeform hielten im Jahr 2019 noch 60 Prozent für geeignet, 8 Prozent mehrals in diesem Jahr.Großer Informationsbedarf in der Bevölkerung"Diese Ergebnisse zeigen, dass es bei der privaten Altersvorsorge noch vielAufklärungsbedarf gibt. Denn einige der genannten Vorsorgeformen mögen durchausSinn ergeben, aber nicht als Absicherung für den Lebensabend. Wer glaubt, mitdem Sparbuch oder der privaten Unfallversicherung gegen Altersarmut vorgesorgtzu haben, der ist nicht gut informiert", betont Dr. Hofmeier. "Denn nur eineVersicherung mit einer lebenslangen Rente sichert das Einkommen im Alter -unabhängig davon, wie alt man wird."Zur Studie:Die Continentale-Studie erscheint seit dem Jahr 2000 jährlich. Sie ist eineUntersuchung des Continentale Versicherungsverbundes in Zusammenarbeit mit demMarktforschungsinstitut Kantar.