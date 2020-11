KEPLER CHEUVREUX belässt ALSTOM auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Alstom nach Halbjahreszahlen von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst William Mackie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Zughersteller einen robusten Ausblick gegeben./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Alstom Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de