NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Auf bereinigter Basis habe der Industriekonzern die Erwartungen mehr als erfüllt und in unruhigen Zeiten einige ermutigende Signale abgegeben, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein vorsichtiger Ausblick drohe aber negative Folgen bei den Konsensschätzungen zu haben./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 03:11 / ET

