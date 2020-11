TravelPerk stellt mit TravelSafe API der gesamten Reisebranche Informationen zu Covid-19 Reisebeschränkungen in Echtzeit zur Verfügung (FOTO)

Berlin/Barcelona (ots) -



- TravelSafe API bietet Zugang zu Travelperks Datenpool rund um Covid-bedingte

Reisebeschränkungen

- TravelSafe kann schnell und einfach in bestehende Webseiten und Apps von

Fluggesellschaften, Reisebüros und Buchungsplattformen integriert werden.



TravelPerk (https://www.travelperk.com/de/) , die weltweit am schnellsten

wachsende Management-Plattform für Geschäftsreisen, hat mit TravelSafe API einen

eigenständigen Service für die Reisebranche gelauncht, mit dem Reiseanbieter

ihren Kunden in Echtzeit und schon während des Buchungsvorgangs Einblicke in

Reisebeschränkungen rund um Covid-19 geben können. Dazu gehören Informationen zu

nötigen Reisedokumenten, zum Infektionsgeschehen vor Ort, zu lokale

Reisebeschränkungen und Sicherheitsvorgaben, Sicherheitsmaßnahmen der

Fluggesellschaften und vieles mehr.







Bedingungen reisen können und wohin nicht. Die Sorge um die eigene Sicherheit

seitens der Reisenden ist groß. Richtlinien und Reisebeschränkungen, die für

Reisen zwischen bestimmten Ländern und Regionen gelten, ändern sich wöchentlich

oder sogar täglich. Reiseanbieter haben Mühe, die unübersichtliche und unstete

Informationslage zu überblicken und alle nötigen Informationen an ihre Kunden

weiterzugeben. Das erschwert die Erholung der Reisetätigkeiten sowohl im

privaten Bereich als auch im Geschäftsreisesegment erheblich.



Umfassende Reiseinformationen zu Covid-19 in Echtzeit für alle Reiseanbieter



Mit TravelSafe API (https://www.travelperk.com/travel-restrictions/) kann nun

jeder Reiseanbieter Informationen zu Covid 19-bedingten Einschränkungen und

Richtlinien schnell und einfach in Echtzeit in seine Webseite oder Apps

integrieren und so seinen Kunden schon während des Buchungsvorgangs

bereitstellen. TravelSafe API liefert dabei wesentliche Informationen zum

gesamten Reiseverlauf - vom Startpunkt bis zur Enddestination. Die Daten werden

aus offiziellen Quellen und von lokalen Regierungswebseiten gezogen und von

Kundendienstmitarbeiter verifiziert. Der Service berücksichtigt zudem

Echtzeitanalysen der Reproduktionsraten des Virus (R0), um das Risikolevel in

einzelnen Ländern zu bestimmen, und liefert Informationen zu lokalen Richtlinien

wie Maskenpflicht, Social Distancing oder Sicherheitsmaßnahmen von

Fluggesellschaften.



TravelSafe kann flexible im Rahmen eines monatlichen Abos genutzt werden und

bindet Kunden somit nicht an starre, mehrjährige Vertragslaufzeiten. Die API Seite 2 ► Seite 1 von 2



Nach wie vor herrscht große Unsicherheit darüber, wohin wir unter welchenBedingungen reisen können und wohin nicht. Die Sorge um die eigene Sicherheitseitens der Reisenden ist groß. Richtlinien und Reisebeschränkungen, die fürReisen zwischen bestimmten Ländern und Regionen gelten, ändern sich wöchentlichoder sogar täglich. Reiseanbieter haben Mühe, die unübersichtliche und unsteteInformationslage zu überblicken und alle nötigen Informationen an ihre Kundenweiterzugeben. Das erschwert die Erholung der Reisetätigkeiten sowohl imprivaten Bereich als auch im Geschäftsreisesegment erheblich.Umfassende Reiseinformationen zu Covid-19 in Echtzeit für alle ReiseanbieterMit TravelSafe API (https://www.travelperk.com/travel-restrictions/) kann nunjeder Reiseanbieter Informationen zu Covid 19-bedingten Einschränkungen undRichtlinien schnell und einfach in Echtzeit in seine Webseite oder Appsintegrieren und so seinen Kunden schon während des Buchungsvorgangsbereitstellen. TravelSafe API liefert dabei wesentliche Informationen zumgesamten Reiseverlauf - vom Startpunkt bis zur Enddestination. Die Daten werdenaus offiziellen Quellen und von lokalen Regierungswebseiten gezogen und vonKundendienstmitarbeiter verifiziert. Der Service berücksichtigt zudemEchtzeitanalysen der Reproduktionsraten des Virus (R0), um das Risikolevel ineinzelnen Ländern zu bestimmen, und liefert Informationen zu lokalen Richtlinienwie Maskenpflicht, Social Distancing oder Sicherheitsmaßnahmen vonFluggesellschaften.TravelSafe kann flexible im Rahmen eines monatlichen Abos genutzt werden undbindet Kunden somit nicht an starre, mehrjährige Vertragslaufzeiten. Die API