iTeos vermeldet die Ergebnisse des dritten Quartals 2020 und gibt ein Unternehmens-Update

- Patientenaufnahme in Phase-I/II-Studien zum EOS-850 A 2A R-Antagonisten und zum EOS-448 FCγR-gebundenen Anti-TIGIT-Antikörper wird fortgesetzt; erste Daten werden im ersten Halbjahr 2021 erwartet -

CAMBRIDGE, Mass. und GOSSELIES, Belgien, Nov. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Vorreiter bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation hochdifferenzierter immunonkologischer Therapeutika für Patienten ist, gab heute die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2020 sowie die jüngsten geschäftlichen Höhepunkte bekannt.

„Wir konzentrieren uns darauf, unsere beiden Hauptkandidaten, EOS-850, unser Adenosin A 2A -Rezeptorantagonist, und EOS-448, unser TIGIT-Antagonist, voranzubringen. Beide befinden sich jetzt in der klinischen Entwicklung der Phase I/IIa und erste Datenauswertungen sind in der ersten Hälfte von 2021 zu erwarten“, so Michel Detheux, PhD, President und Chief Executive Officer von iTeos. „Obwohl wir aufgrund der Unvorhersehbarkeit der sich entwickelnden COVID-19-Pandemie mit einigen Herausforderungen konfrontiert waren, bleiben wir mit unseren Zeitplänen für die Datenauswertungen auf Kurs, und wir bauen unser Team und unsere Kompetenzen aus, um unsere laufenden klinischen Studien zu unterstützen. Neben unserer klinischen Forschung führen wir weiterhin strenge präklinische Bewertungen durch, um potenzielle neue Produktkandidaten zu identifizieren, die zum weiteren Wachstum unserer Pipeline beitragen werden. Da wir unsere Bemühungen zur Entdeckung und Entwicklung hochdifferenzierter immunonkologischer Therapeutika weiter vorantreiben, gehen wir jetzt davon aus, das wir noch vor Ende 2021 einen neuen Arzneimittelkandidaten benennen werden.“

Pipeline-Höhepunkte

EOS-850: Als hochselektiver niedermolekularer Antagonist des Adenosin A 2A -Rezeptors bzw. A 2A R konzipiert, um den Adenosin-Signalweg zu blockieren – bei einem breiten Spektrum von Tumoren ein wichtiger Treiber der Immunsuppression in der Mikroumgebung von Tumoren.