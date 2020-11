DGAP-News De Grey Mining Ltd.: Weitere hochgradige Erweiterungen in Crow und Aquila (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 12.11.2020, 14:01 | 96 | 0 | 0 12.11.2020, 14:01 | De Grey Mining Ltd.: Weitere hochgradige Erweiterungen in Crow und Aquila ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand der Bohrungen im Bereich der Goldentdeckung Hemi, die 60 km von Port Hedland, Western Australia, entfernt liegt. Die wichtigsten Punkte:

- Hochgradiges Gold wurde am östlichen Rand von Crow durchteuft. Die Vererzung bleibt nach Osten offen. Zu den signifikanten Ergebnissen in Sektion 30520E zählen:

- 17 m mit 12,9 g/t Au ab 91 m in HERC342 (einschl. 7 m mit 29,4 g/t Au ab 94 m); und

- 5 m mit 7,4 g/t Au ab 139 m in HERC343 (einschl. 3 m mit 11,6 g/t Au ab 141 m)

- 15 m mit 1,8 g/t Au ab 79 m in HERC 350

- Erweiterungen in der Tiefe und in Streichrichtung im südwestlichen Teil von Crow. Die Vererzung bleibt in Streichrichtung und sowohl gegen als auch in Fallrichtung offen. Signifikante Ergebnisse in Sektion 30080E schließen ein:

24,6 m mit 1,4 g/t Au ab 345 m in HERC246D

- Neue Ergebnisse in Aquila die die Vererzung in der Tiefe und nach Südwesten ausdehnen. Die Vererzung bleibt offen. Signifikante Ergebnisse sind:

- 24,6 m mit 2,7 g/t Au ab 244,36 m in HERC246D (einschl. 5 m mit 5,0 g/t Au ab 252 m) in Sektion 30080E und

- 35,6 m mit 1,0 g/t Au ab 419 m in HEDD010 in Sektion 29920E - Sieben Bohrgeräte, die jetzt in und um Hemi betrieben werden, bringen Infill-Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung nieder und überprüfen neue und erweiterte Ziele.

De Greys Managing Director, Glenn Jardine, kommentierte: "Die neuen Ergebnisse in Crow zeigen weiterhin das Potenzial für höhergradige Erzgänge in den großen, breiten vererzten Zonen. Das Unternehmen hat kürzlich Erweiterungen nordwestlich von Crow bekannt gegeben. Es besteht weiterhin das Potenzial für Erweiterungen nach Nordosten und Südwesten. Im Nordwesten von Crow werden RC-Erweiterungsbohrungen in einem Abstand von 80 x 80 m fortgesetzt, wobei die Analyseergebnisse erwartet werden. Aircore-Bohrungen weiter westlich der Crow-Intrusion haben Gebiete für nachfolgende RC-Bohrungen identifiziert. In Crow werden die Bohrungen fortgesetzt, um die vererzte Grundfläche exakter abzugrenzen und zu erweitern.







