FRANKFURT (dpa-AFX) - In Erwartung einer baldigen Aufhellung des geschäftlichen Umfelds empfiehlt das Analysehaus Kepler Cheuvreux die Lufthansa-Aktie nun zum Kauf. Vor dem Hintergrund des avisierten Corona-Impfstoffs sei ein schwaches Wintergeschäft wohl kein Belastungsfaktor mehr für die Papiere europäischer Fluggesellschaften, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer Studie am Donnerstag. Entsprechend hob sie das Papier der Lufthansa um gleich zwei Stufen von "Reduce" auf "Buy". Außerdem wurde das Kursziel nahezu verdoppelt auf 12,70 Euro, womit die Expertin aktuell noch ein Potenzial für den Aktienkurs von 38 Prozent erwartet. Bisher hatte sie das Kursziel bei 6,80 Euro veranschlagt.

Zwar sei die Covid-19-Krise für die Finanzen und die Bilanz der Lufthansa und des gesamten Sektors noch eine enorme Belastung, doch die solide Liquidität der Lufthansa dürfte bis zum Sommer 2021 der aktuellen Geschäftslage standhalten. Mit Blick auf das Passagieraufkommen allerdings erwartet die Expertin eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau nicht vor 2023.