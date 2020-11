Gold Lion schließt Schürfprogramm auf Robber Gulch ab

Vancouver, British Columbia / 12. November 2020 - Gold Lion Resources Inc. („Gold Lion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GL) (OTC: GLIOF) (FWB: 2BC) freut sich bekannt zu geben, dass es sein Schürfprogramm der Phase I auf seiner Gold-Liegenschaft Robber Gulch vom Typ Carlin in der Nähe von Burley, Idaho, abgeschlossen hat. Insgesamt wurden vier Schürfgräben mit einer Gesamtlänge von 700 m fertiggestellt. Es wurde versucht, ein gleichmäßiges Festgesteinsvolumen entlang jedes zusammenhängenden 3-Meter-Intervalls zu sammeln, um Abweichungen bei den Splitterproben zu minimieren.

- TRENCH-20-001 ist 400 m lang und wurde entlang einer bestehenden Straße innerhalb der zentralen Gold-im-Boden-Anomalie gegraben (Abb. 1). Insgesamt wurden entlang der gesamten Länge des Grabens 157 zusammenhängende 2-3 Meter lange Splitterproben aus dem Grundgestein entnommen. TRENCH-20-002 (78m, 26 insgesamt entnommene Proben),

- TRENCH-20-003 (189m, 63 insgesamt entnommene Proben) und TRENCH-20-004 (33m, 11 Proben) wurden alle bis zum Festgestein innerhalb der Gold-im-Boden-Anomalie West ausgehoben (Abb. 1). Angrenzende 3-Meter-Gesteinssplitterproben wurden entlang der gesamten Länge jedes Grabens innerhalb der Bodenanomalie West entnommen.

Es wurde versucht, ein gleichmäßiges Festgesteinsvolumen entlang jedes zusammenhängenden 3-Meter-Intervalls zu sammeln, um Abweichungen bei den Splitterproben zu minimieren. Das in allen Gräben angetroffene Grundgestein bestand hauptsächlich aus hämatitischen Kalksandsteinen mit geringfügigen zwischengelagerten Kalksteinen, mit variabler Alteration und Mineralisierung vom Typ Carlin. Mehrere Abschnitte mit intensiven Quarz-Stockwork-Adern wurden in den Gräben 1, 3 und 4 angetroffen, was typischerweise in Zusammenhang mit höheren Goldgehalten auf der Liegenschaft steht. Die Untersuchungsergebnisse stehen derzeit noch aus und werden für Anfang Dezember 2020 erwartet.

Darüber hinaus hat das Unternehmen alle Bohrstandorte für das bevorstehende Bohrprogramm der Phase I vorbereitet. Dieses wird beginnen, sobald die Schürfungsergebnisse vorliegen und zusammengestellt sind.

Eine Karte sowie zusätzliche Medien wie Fotos und ein Video, das das vor kurzem abgeschlossene Schürfprogramm verdeutlicht, sind auf der Website des Unternehmens unter der folgenden URL zu finden: