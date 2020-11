Gaia Metals schließt Bohrprogramm auf Prospektionsgebiet Gold Dyke im Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho, USA, ab

Das kürzlich abgeschlossene Bohrprogamm bestand aus vier (4) Diamantbohrlöchern in HQ-Größe, die insgesamt 457 m umfassen. Das Programm konzentierte sich auf das Prospektionsgebiet Gold Dyke (“Gold Dyke”) und beinhaltete ein Zwillingsbohrloch (FC20-003) des historischen Bohrlochs RDH-8, das 1,5 g/t Au und 12,1 g/t Ag über 44,2 m ergab. Jedes 2020 niedergebrachte Bohrloch durchteufte oberflächennahe Zonen unterschiedlich alterierter Metasedimente mit häufiger bis üppiger Quarzäderung, Verkieselung, Sulfiden und brekziösen/drusigen Strukturen. Die Zone ist in alle Richtungen hin offen und wurde über eine Streichlänge von rund 250 m getestet. Der Bohrkern wurde an Ort und Stelle in Salmon, Idaho, protokolliert und beprobt. Die Proben werden in den nächsten Wochen an das Labor geschickt. Das Unternehmen wird berichten, wenn die Analyseergebnisse vorliegen.

Das Unternehmen gibt außerdem erfreut bekannt, dass beim Bau einer Zugangsstraße zu den Bohrgeräten erhebliche Mengen an Aufschlüssen freigelegt wurden. Insgesamt wurden 33 Gesteinsproben entlang der Zugangsstraße genommen und zur Analyse verschickt. Ein großer Teil der freigelegten Aufschlüsse sind verkieselte und unterschiedlich drusige Metasedimente, die zahlreiche Quarz- und Eisenoxidgänge sowie häufige Sulfide beherbergen, und ähnelt stark der im Bohrloch gefundenen Zone.

Insgesamt wurde im Zuge der Oberflächen-Probenahme 2020 bei Gold Dyke ein Prospektionsgebiet abgegrenzt, das erheblich größer ist als bisher bekannt und zahlreiche Proben mit Erzwerten zwischen 0,5 und 10,9 g/t Au bzw. zwischen 1 und 292 g/t Ag (+/- Cu) beherbergt. Die Mineralisierung bei Gold Dyke ist in stark verkieseltes Metasedimentgestein eingebettet, das von zahlreichen Vertiefungen (Vugs), Quarzgängen und zu einem geringeren Teil auch Sulfiden (Pyrit, Kupferkies) geprägt ist. Das Projektgebiet Gold Dyke ist auf direktem Weg über sekundäre Kiesstrassen zu erreichen und befindet sich auf staatlichem Grund („BLM lands“) außerhalb der Ländereien der US-Forstverwaltung und anderer Schutzgebiete.