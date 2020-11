Tele Columbus AG: Mit HDTV von PŸUR kostenfrei durch den Winter

HD-Fernsehen sechs Monate gratis testen



Mit HDTV von PŸUR kostenfrei durch den Winter



- HDTV sechs Monate unverbindlich und kostenlos testen

- Zehn Pay-TV-Sender durch Kooperation mit M7 im Paket enthalten

- Weiteres Sparpotenzial in Kombination mit Internet-Tarif



Berlin, 12. November 2020. Die Tele Columbus AG bietet unter ihrer Marke PŸUR allen Kunden mit aktiviertem Kabelanschluss ein besonderes Angebot, um die beliebtesten privaten TV-Sender in HD-Bildqualität zu empfangen. Wer sich für das HDTV-Produkt mit 24 Monaten Vertragslaufzeit entscheidet, kommt damit in den ersten sechs Monaten kostenfrei in den Genuss brillanter Bildqualität. Durch eine Kooperation mit M7, einem der führenden TV-Content-Aggregatoren für Kabel, IPTV, DVB-S und OTT in Deutschland, werden zusätzlich zehn Pay-TV-Sender im Rahmen dieser HD-Kampagne freigeschaltet.

Im Aktionszeitraum bis 1. Februar 2021 können PŸUR Kunden insgesamt 26 private HD-Sender unverbindlich testen. Als zusätzliches Premium-TV-Angebot ist durch die Zusammenarbeit mit M7 der Empfang von zehn Pay-TV-Sendern wie beispielsweise GEO Television HD, SPORT1+ HD und RTL Crime HD ebenfalls sechs Monate mit dabei.

Kunden können innerhalb des sechsmonatigen kostenlosen Testzeitraums das HDTV-Paket einfach abbestellen oder darüber hinaus für monatlich nur 9,75 Euro[1] weiter nutzen. In Kombination mit einem Internet-Tarif zahlen PŸUR Kunden für HDTV ab dem siebten Monat sogar nur 4,87 Euro1 monatlich. Das CI+ Modul zum Empfang der Sender ist im Lieferumfang bereits enthalten. Es fallen keine Versand- oder Aktivierungskosten an.

Auch Kunden, die sich für eines unserer attraktiven Internet-Kombipakete entscheiden, kommen in Zusammenhang mit dem HDTV-Paket im Aktionszeitraum in den Genuss der zehn Pay-TV Sender, da diese bei den Kombipaketen ebenfalls für sechs Monate freigeschaltet werden.