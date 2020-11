Frankfurt 12.11.2020 - SMA Solar klettern am Donnerstag deutlich, nachdem das Unternehmen Zahlen vorlegte. Auch für die Deutsche Telekom verlief das abgelaufene Quartal stark die Kursgewinne bleiben aber moderat. Perimeter Medical hat nach Ansicht von Encode Ideas massives Kurspotential.



SMA Solar hat seine Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres vorgelegt. Der Wechselrichterhersteller hat der Krise zum Trotz ein deutliches Umsatzplus verzeichnet. Der Absatz von Wechselrichtern stieg auf 10,7 GW, nach 7,5 GW im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg auf 774 Mio. Euro, ein Plus von 22,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA wurde um 58 Prozent auf 41 Mio. Euro verbessert.





Das Unternehmen betonte, dass er Auftragsbestand in der Krise auf 792 Mio. Euro verbessert werden konnte. Unter dem Strich wurde ein Plus von 9 Mio. Euro erwirtschaftet, ein Jahr zuvor stand noch ein Verlust von 11 Mio. Euro.Das Unternehmen geht davon aus, die Prognose aus Februar halten zu können. Der Umsatz soll auf 1,0 bis 1,1 Mrd. Euro anwachsen, das EBITDA wird zwischen 50 Mio. und 80 Mio. Euro erwartet.Perimeter Medical Imaging AI mit starken AussichtenHogan Mullaly von Encode Ideas hat sich kürzlich mit der Profiteer-Empfehlung Perimeter Medical Imaging AI (4PC) auseinandergesetzt und sieht für das Unternehmen starke Kurschancen. Perimeters Optical Tissue Imaging System (OTIS) kann große Gewebeoberflächen schnell und mit einer um den Faktor zehn bis 100 höheren Auflösung darstellen als Ultraschall oder MRT. Anfänglich liegt der Fokus des Unternehmens auf brust-erhaltende Operationen bei Brustkrebspatientinnen. Dort werden bei geschätzten 20 bis 30 Prozent der Patientinnen nach zwei bis fünf Tagen Rückstände von erkranktem Gewebe gefunden, was eine neuerliche Operation erforderlich macht.Die OTIS-Technologie könnte zu einem Standard werden, der es während der Operation erlaubt, Gewebeuntersuchungen durchzuführen. Allein in den USA schätzt man bei Encode Ideas das Marktpotential auf jährlich 400 Mio. USD und rechnet damit, dass Chirurgen die Technologie auch in anderen Settings einsetzen wollen. Das Plattform Potential würde dann allein in den USA auf mehr als 1 Mrd. USD anwachsen.Analyst Mullaly geht im Best-Case Szenario für Perimeter Medical Imaging AI von einem Kursziel von 11,45 CAD, was einem massiven Kurssprung entspräche.Perimeter Medical Imaging AI wird am heutigen Donnerstag um 11.00 Uhr Ostküstenzeit eine Präsentation im Rahmen des Texas Life Science Forum abhalten. Hier geht's zur Registrierung:https://whova.com/portal/registration/vtlsf_202011/Am 19. November wird eine Präsentation im Rahmen des Canaccord Genuity Virtual MedTech & Diagnostics Forum abgehalten. Mehr unterhttps://ir.perimetermed.com/Deutsche Telekom erhöht PrognoseDie Deutsche Telekom hat am Donnerstag die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Konzern profitierte von der guten Entwicklung in den USA, aber auch im Heimatmarkt. Das bereinigte EBITDA wurde knapp 50 Prozent auf 9,7 Mrd. Euro gesteigert, der Umsatz stieg um knapp ein Drittel auf 26,4 Mrd. Euro, was über den Erwartungen des Marktes lag.Beeinträchtigt von der Krise wurde das Unternehmen durch einen Rückgang der Roaming-Umsätze, da das Reiseaufkommen deutlich geringer ausfiel. Auch die Umsätze mit Smartphones fielen geringer aus.Für das Gesamtjahr wird ein bereinigtes EBITDA von mindestens 35 Mrd. Euro erwartet, bislang ging man von 34 Mrd. Euro aus.Analyst Andrew Lee von Goldman Sachs hat die Kaufempfehlung die Aktie bestätigt, das Unternehmen blieb auf der wichtigen „conviction buy"-Liste, das Kursziel liegt bei 23 Euro.