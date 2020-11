(Der Text wurde neu gefasst)



BERLIN (dpa-AFX) - Ein Winter ohne Weihnachtsfeiern mit Freunden und Kollegen? Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) macht auch das Robert Koch-Institut (RKI) wenig Hoffnung auf größeres geselliges Beisammensein im Dezember. Regeln wie Abstandhalten, Masken, Händehygiene und Lüften würden die Bundesbürger noch lange begleiten, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. "Wir müssen noch ein paar Monate die Pobacken zusammenkneifen", ergänzte er in ungewohnter Deutlichkeit.

Denn die Corona-Lage in Deutschland ist nach RKI-Einschätzung nach wie vor sehr ernst - auch wenn die Zahl der Neuinfektionen zuletzt weniger stark gestiegen ist. Das Infektionsgeschehen nehme in ganz Deutschland noch immer zu. Kliniken meldeten zunehmend Engpässe, vor allem beim medizinischen Personal, das zum Teil selbst erkranke, berichtete Wieler. "Es ist möglich, dass Patienten nicht mehr überall optimal versorgt werden können." Die Zahl der Intensivpatienten und der Toten steige - und werde das mit zeitlichem Verzug auch weiter tun.