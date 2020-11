Der Halbleitermarkt als Prognoseinstrument? Aus Sicht der Aktienmärkte können wir zwei Schlüsselfaktoren definieren...

in den vergangenen Wochen war es nicht immer einfach, die Aktienmärkte richtig zu deuten. Besonders mit der Corona-Belastung gibt es eine permanente Unsicherheit. Letztlich wissen wir bis zum heutigen Tage nicht, wie groß der zukünftige Wirtschaftsschaden mit dem Corona-Lockdown ausfällt. Die meisten Politiker schauen dabei auf Deutschland und Europa. In Wahrheit ist die Weltwirtschaft eng miteinander vernetzt. Ein Lockdown in Europa hat immer auch eine internationale Auswirkung, zum Beispiel auf Afrika. Sehr schnell kommt man dabei in eine schwere moralische Diskussion. Müssen etwa in Afrika Kinder den Hungertod sterben, weil wir in Europa die Wirtschaft blockieren? Darüber möchte man nicht wirklich nachdenken…

Ich möchte die aktuelle Corona-Lage nicht bewerten. Schließlich lässt sich ein Erfolg oder Nichterfolg der Maßnahmen nur aus der Vergangenheit betrachten. So weit sind wir noch lange nicht.