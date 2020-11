Heidelberg Pharma wird auf dem Eigenkapitalforum präsentieren und gibt Update zu Partneraktivitäten des Lizenzportfolios

- RedHill Biopharma plant Phase II/III-Studie mit upamostat in COVID-19

- Telix Pharmaceutical schließt strategische Lizenz- und Vermarktungspartnerschaft für China mit dem radioaktiv markierten Antikörper girentuximab ab

Ladenburg, 12. November 2020 - Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) gab heute bekannt, dass sie auf dem Eigenkapitalforum (EKF) eine Präsentation halten wird und gab ein Update zu den letzten Nachrichten ihrer Lizenzpartner.

Präsentation auf dem EKF

Das EKF wird vom 16. bis 18. November 2020 in virtuellem Format stattfinden. Dr. Jan Schmidt-Brand, Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand der Heidelberg Pharma AG wird am Mittwoch, den 18. November um 10.00 Uhr MEZ eine Firmenpräsentation halten. Das Management von Heidelberg Pharma wird für Einzelgespräche zur Verfügung stehen.

Dr. Jan Schmidt-Brand sagte: "Wir freuen uns, dass unsere Partner mit unseren auslizenzierten Produktkandidaten deutliche Fortschritte machen. Sowohl RedHill als auch Telix entwickeln unsere früheren klinischen Kandidaten vielversprechend und tatkräftig weiter, sodass wir in Zukunft von einer erfolgreichen Entwicklung und Kommerzialisierung profitieren werden. Wir unterstützen unsere Partner, wo wir können."

Update zur den Partnerprogrammen

Partnerprogramm, RHB-107, macht Fortschritte bei COVID-19 und Krebs

Lizenzpartner RedHill Biopharma Ltd. (RedHill, Nasdaq: RDHL) setzt die Entwicklung von RHB-107 (upamostat) in COVID-19 fort und hat mitgeteilt, dass das Unternehmen plant, Anfang des Jahres 2021 eine Phase II/III-Studie mit ambulanten Patienten in den USA zu beginnen. Dies wird durch neue vielversprechende Ergebnisse unterstützt, die zeigen, dass RHB-107 die Replikation von SARS-CoV-2 in einem In-vitro-Modell von menschlichem Bronchialgewebe stark hemmt.