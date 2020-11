Aktuelles Mabinogi-Update bietet tolle Prämien, die Milletians helfen sollen, in der Welt von Erinn voranzukommen

Mabinogi (Graphic: Business Wire)

Das Update enthält eine neues, permanentes Dungeon-Anleitungssystem, das Spieler durch die geheimnisvollen unterirdischen Kammern leitet, Informationen über die wichtigsten Dungeons in Erinn sowie Empfehlungen auf Grundlage der physischen und magischen Angriffe der Spieler bereitstellt. Das System umfasst auch ein garantiertes Prämiensystem, mit dem Spieler mithilfe einiger zentraler Prämien für ihre anhaltenden Anstrengungen belohnt werden. Es gibt sogar einen neuen besonderen Shop mit vielen nützlichen Artikeln, die Spieler gegen ihre Voucher einlösen können, welche sie nun durch Freiräumen der Dungeons gewinnen können.

Bis zum 10. Dezember können Spieler auch im Rahmen des Generation Boost Event Aufgaben erfüllen, um verschiedene Prämien zu erhalten, einschließlich Erg-Level- 35-Catalyst, Werkzeuge zu Neuschmieden, Edelsteine, Haustiere, Kleidungsstiele, Zaubertrunks für Handelsgeschäfte und vieles mehr! Milletians erhalten auch für einen beschränkten Zeitraum einen ersten Titel mit guten Stats, für den weitere Upgrades möglich sind. Spieler werden aufgefordert, sich so schnell wie möglich anzumelden, um länger in den Genuss der Boosts zu kommen. Der Abschluss von G19-G24 ist jetzt einfacher und führt auch zu größeren Prämien. Prämien stehen auch denen zur Verfügung, die G19-G24 bereits abgeschlossen haben.

Als weiteren Bonus bringt Mabinogi bis zum 17. Dezember das Dungeon Drop Rate Increase Event zurück. Spieler erhalten in dem Event-Zeitraum erhöhte Drop Rates für einige der seltensten Artikel von Uladh. Man kann nun auch permanent mit bis zu sieben Freunden die Uladh Dungeons betreten.

Ab dem 3. Dezember werden noch mehr Events, Buffs und Prämien hinzugefügt, um allen aktiven, wiederkehrenden oder neuen Mabinogi-Spielern zu helfen, noch weiter voranzukommen, wenn sie diesen Winter spielen.

Weitere Informationen zu dem November-Update von Mabinogi erhalten Sie auf der offiziellen Website. Folgen Sie @mabinogi auf Facebook für die neuesten aktuellen Updates.

