Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ob Gesundheit oder Klimaschutz: "Tech for Good" hat viele FacettenIn den letzten Jahren ist dieses Segment rasant gewachsen und bestehtmittlerweile aus einer Vielzahl an erfolgreichen Unternehmen, Institutionen undInvestoren. Insbesondere technologische Innovationen für das Klima werdenverstärkt nachgefragt - so sieht Celine Herweijer, Global Innovation andSustainability Leader bei PricewaterhouseCoopers, die 2020er Jahre alsSchlüssel-Zeitraum für Investments in Klima-Technologien. Ein bestimmenderFaktor ist zudem die COVID-19-Pandemie: Insgesamt zeigt sich, dass die Pandemie- je nach Branche oder Segment - als Hemmnis oder Beschleuniger fungiert. Sobesitzen Lösungen, die bei der Bewältigung der COVID-19-Pandemie unterstützen,aktuell naturgemäß eine besondere Relevanz.Tech for Good im europäischen Vergleich: Deutschland auf dem sechsten PlatzIm europäischen Vergleich liegt Deutschland bei "Tech for Good" im Hinblick aufdie Anzahl an Projekten auf dem sechsten Platz, hinter Großbritannien, Spanien,Italien, Frankreich und den Niederlanden. Ein Großteil der Projekte in derEuropäischen Union setzen sich mit digitaler Demokratie (626 Projekte in derEU), Bildung (546) oder den Gesundheits- und Pflegebereich (400) auseinander.Eine große Spannbreite gibt es auch bei den eingesetzten Technologien: 469Projekte in der EU, im Bereich "Tech for Good", beschäftigen sich mit SocialNetworks/Social Media, 515 mit Mobile und Web Apps, 390 mit Open Data und 357sind im Bereich Crowdsourcing tätig, gefolgt von Open-Source-Technologien (245