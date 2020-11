München (ots) - Lockdown light, Black Week und Weihnachten - diese Konstellation

wird dem Online-Handel zum Jahresende 2020 ungeahnte Umsatzrekorde und Millionen

von Neukunden bescheren. Selbst Kunden, die dem E-Commerce bislang eher

skeptisch gegenüberstanden, werden in diesem Jahr einen Teil ihrer Geschenke

online besorgen. Diese Käufer gilt es, durch Kundenorientierung, erstklassigen

Service und vertrauensbildende Maßnahmen dauerhaft von sich zu überzeugen. Felix

Nottensteiner, Gründer der Autorisierungsplattform authorized.by, weiß, wie das

funktioniert.



Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck - unter dieses Motto sollten

Online-Händler ihre Vertriebsstrategie für das diesjährige Weihnachtsgeschäft

stellen. Denn in diesem Jahr werden Corona-bedingt mehr Neukunden als je zuvor

im Web auf Geschenkejagd gehen. Dazu zählen unter anderem auch ältere

Käuferschichten, die im E-Commerce noch nicht so erfahren und deshalb

entsprechend vorsichtig sind. Mit den folgenden fünf Tipps sorgen Online-Händler

dafür, dass aus einem vorsichtigen Flirt mit dem E-Commerce eine dauerhafte

Liebe wird.









E-Commerce-Skeptiker, die bislang bevorzugt stationär gekauft haben, taten dies

vornehmlich aus einem Grund: Sie hatten einen Ansprechpartner, der zu

Ladenöffnungszeiten bei Fragen und Problemen für sie greifbar war.

Online-Händler müssen denselben Service bieten. E-Mail-Kontaktadresse sind

hierbei nicht genug. Kunden erwarten eine Erreichbarkeit per Telefon oder

WhatsApp. Kommunizieren Sie daher alle Kanäle, über die Kunden Sie bei Fragen

kontaktieren können an allen relevanten Stellen im Shop - nicht nur auf der

Startseite. Noch persönlicher wird es für Kunden, wenn auf einer

Produktdetailseite beispielsweise nicht nur eine Hotline-Nummer angezeigt wird,

sondern auch der direkte Ansprechpartner mit Namen und Foto.



2. Mit Fairness gewinnt man Kundenherzen



Einer der Hauptgründe, warum Kunden am Ende des Kaufprozesses ihre voll

beladenen Warenkörbe dann doch unbezahlt im virtuellen Eck stehen lassen, sind

die Versandkosten. Dabei ärgern sich vor allem die deutschen Kunden schon

generell darüber, wenn ihre Pakete nicht gratis verschickt werden. Noch mehr

aber ärgert es sie, wenn sie erst im Checkout-Prozess erfahren, wie hoch die

Versandgebühren tatsächlich sind. Kalkulieren Sie Ihre Kosten für den Versand

also nicht nur möglichst fair, sondern kommunizieren sie sie auch transparent

bereits auf den Produktdetailseiten. Das gilt übrigens nicht nur für den

Versand, sondern auch für den Rückversand. Niemand durchforstet gern die Seite 2 ► Seite 1 von 2



