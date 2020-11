HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) setzt sich angesichts der Corona-Krise eher vorsichtige Gewinnziele für 2020 und 2021. Im laufenden Jahr soll der Gewinn "deutlich" über 600 Millionen Euro erreichen, wie das Unternehmen mit Marken wie HDI und Neue Leben am Donnerstag in Hannover mitteilte. So dürften die hohen Todesfallzahlen in den Vereinigten Staaten das Ergebnis im Rest des Jahres erneut belasten. Für 2021 peilt Vorstandschef Torsten Leue einen Überschuss von 800 bis 900 Millionen Euro an

An der Börse wurden die Nachrichten mit Enttäuschung aufgenommen. Die Talanx-Aktie gehörte am Nachmittag mit einem Minus von rund vier Prozent zu den schwächsten Werten im Nebenwerte-Index SDax. Damit war sie rund ein Drittel billiger als noch zum Jahreswechsel. Insgesamt wird der Konzern an der Börse mit 7,6 Milliarden Euro bewertet. Allein Talanx' Mehrheitsbeteiligung an dem weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück kommt auf einen höheren Börsenwert.