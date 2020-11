TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Regierung will ihren Bürgern auch in Corona-Zeiten Urlaube ermöglichen. In Kürze sollen spezielle Tourismus-Zonen eingerichtet werden. Diese umfassen die Stadt Eilat und Gegenden am Toten Meer, wie das Tourismusministerium am Donnerstag mitteilte. Ein entsprechendes Gesetzesvorhaben hatte das israelische Parlament am Mittwochabend beschlossen.

Dabei geht es vorerst nur um inländischen Tourismus, nicht um Besucher aus dem Ausland. Im Rest des Landes bleiben Hotels und Restaurants vorerst geschlossen. Die Corona-Krise macht der Tourismusindustrie in Israel schwer zu schaffen. Die Einreise in das Land ist nur in Ausnahmefällen möglich.