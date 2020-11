GOLDMAN SACHS belässt NATIONAL GRID auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid nach dem Halbjahresbericht von 956 auf 958 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen (EPS) für den Versorger für die Jahre bis 2023 minimal an. Grund seien Änderungen bei den Finanzierungskosten und eine niedrigere Steuerquote, auf die das Unternemen hingewiesen habe. Die neuen Schätzungen seien nicht wesentlich und änderten daher nichts an seiner Einschätzung des Konzerns./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 13:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. National Grid Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de