INDEPENDENT RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Henkel von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 94 Euro angehoben. Die endgültigen Umsatzzahlen zum dritten Quartal seien ohne Überraschungen geblieben, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertet er aber das organische Wachstum in allen drei Segmenten. Für 2021 hob der Experte seine Gewinnschätzungen an./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 08:10 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 10:10 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.