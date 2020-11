Ungarn beschleunigt Zulassung der russischen Corona-Vakzine

BUDAPEST (dpa-AFX) - Ungarns Regierung hat eine Verordnung zur beschleunigten Zulassung von Impfstoffen gegen das Coronavirus erlassen, die nicht aus der EU stammen. Nach Worten des ungarischen Außenministers Peter Szijjarto steht das mitteleuropäische EU-Land in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Russland, um dessen Corona-Impfstoff Sputnik-V zu erwerben.

Eine erste Probe für Tests könne bereits in anderthalb Wochen in Ungarn eintreffen, sagte der Minister am Mittwochabend im staatlichen ungarischen Fernsehen. Bereits am vergangenen Wochenende hatte Szijjarto angekündigt, dass eine erste kleinere Lieferung der russischen Vakzine im Dezember, eine größere im Januar in Ungarn erwartet werde.