Aktien New York Starker Aufwärtstrend im Monat November verliert Schwung Überwiegend Kursverluste hat es am Donnerstag am US-Aktienmarkt gegeben. Nach dem fulminanten Wochenauftakt verliert die Anfang des Monats begonnene starke Aufwärtsbewegung an Dynamik. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,60 …