Köln (ots) -- Ford Fiesta ST gewinnt mit 25,1 Prozent der Stimmen die Klasse derserienmäßigen Kleinwagen- Ford Focus ST kommt bei den kompakten Serienfahrzeugen bis 35.000 Euro sogarauf ein Leservotum von 43,5 Prozent- Leser des Fachmagazins "sport auto" zeichnen die Ford Mustang-Familie mitgleich vier Awards aus - neue Modellversion Mustang Mach 1 steht in denStartlöchern- Exklusives Hochleistungs-Fahrzeug Ford GT erhält erneut den "sport auto Award"in der besonders hart umkämpften Kategorie der SupersportlerFord gehört zu den großen Gewinnern der diesjährigen "sport auto Awards": Gleichin sieben Kategorien konnten die Performance-Modelle des Automobilherstellersdie Leserwahl des in Stuttgart ansässigen Fachmagazins für sich entscheiden.Vier Mal haben die knapp 13.000 notariell bestätigten Teilnehmerinnen undTeilnehmer einen Ford in seiner jeweiligen Klasse sogar zum Gesamtsieger gekürt:den Fiesta ST bei den Kleinwagen, den Ford Focus ST bei den kompakten Fahrzeugenbis 35.000 Euro, den kraftstrotzenden Ford GT unter den Supersportlern und denMustang GT Fastback bei den Coupés bis 50.000 Euro. Das legendäre "Pony Car"belegt hierdurch auch unter den Importfahrzeugen den ersten Rang, so wie derMustang Convertible im Kreis der Cabrios/Roadster bis 50.000 Euro und derMustang GT Convertible bei den Cabrios/Roadster bis 100.000 Euro."Sieben Klassensiege bei den ,sport auto Awards': Das ist eine eindrucksvolleBestätigung unserer Arbeit. Darauf sind wir sehr stolz, da wir wissen, dass essich bei den Leserinnen und Lesern der ,sport auto' durchgehend um Enthusiastenmit hoher Sachkenntnis handelt", freut sich Stefan Münzinger, Leiter FordPerformance, Ford Europa. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass jedes unserersportlichen Modelle in seinem Umfeld den Maßstab für maximalen Fahrspaßdefinieren soll - das gilt für die ST-Familie inklusive des neuen Puma ST*ebenso wie für die Mustang-Baureihe. Ein wichtiges Beispiel hierfür ist dieLenkung: Sie steht bei jedem ST im Mittelpunkt, denn sie bildet dieentscheidende Schnittstelle zwischen Fahrer und Straße. Die direkte und präziseReaktion des Fahrzeuges auf Lenkbefehle vermittelt Vertrauen - eine wichtigeVoraussetzung für hohen Fahrspaß. Die Teilnehmer der ,sport auto Awards'honorierten dies", so Münzinger weiter.Die Leser und Online-User von "sport auto" haben in diesem Jahr bereits zum 28.Mal über die sportlichsten Autos entschieden. Dabei konnten sie jetzt aus 230Modellen in 28 Kategorien auswählen, aufgeteilt in zehn Tuning- und 18Serienklassen - letztere werden noch einmal in Gesamt- und Importsieger