Neue Vorfertigungstechnologie der Mhome Group steht auf der 19. China Housing Expo im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 12.11.2020, 16:21 | 28 | 0 | 0 12.11.2020, 16:21 | BEIJING, 12. Nov. 2020 /PRNewswire/ -- Die Mhome Group (000667.SZ), ein führender chinesischer Immobilienentwickler mit Sitz in Wuhan, stand auf der kürzlich abgehaltenen 19. China International Exposition of Housing Industry & Products and Equipment of Building Industrialization („China Housing Expo") im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, als sie ihre neuesten Baufertigprodukte und Dienstleistungen vorstellte, darunter ein bahnbrechendes neues System der Verbund-Scherwandtechnologie (Composite Shear Wall Technology) und eine intelligente Fabrik. Als erster intelligenter Wohnungsentwickler der Branche, der Fertighäuser realisiert, trägt die Mhome Group mit ihren fortwährenden Entwicklungen zum Fortschritt der Branche hin zu qualitativ hochwertigen, umweltfreundlichen Bauvorhaben bei. „Chinas Bauindustrie sieht sich mit steigenden Arbeitskosten, ineffizienten Praktiken, negativen Auswirkungen auf die Umwelt und einer schlechten Koordinierung zwischen den Gewerken konfrontiert. Infolgedessen erfreuen sich Fertiggebäude wachsender Beliebtheit. Außerdem wird das Hauptaugenmerk für künftige Entwicklungen auf umweltfreundlichem Bauen liegen. Die Herstellung intelligenter Wohnhäuser unterstützt nachhaltige Praktiken und fördert eine positive Entwicklung in der Bauindustrie", erklärte He Fei, CEO der MHome Group. Die Verbund-Schwerwandtechnologie der Mhome Group besteht aus zwei vorgefertigten Stahlbetonplatten, die durch Binder verbunden sind, um ein Wandpaneel mit einem mittleren Hohlraum zu bilden, das dann nach der Installation der Paneele mit Beton ausgeformt wird. Diese „Sandwich"-Dämmung erleichtert die Durchführung der Bauarbeiten, bietet eine ausgezeichnete Erdbebensicherheit und Wasserdichtigkeit und garantiert qualitativ hochwertige, kostengünstige und schnelle Bauprojekte, die langlebiger und nachhaltiger sind. Der Entwickler stellte auch ein maßstabsgetreue 3D-Modell einer intelligenten Fabrik vor, das den Besuchern einen Einblick in Design, Produktion, Transport und Konstruktion von digital entwickelten Vorfertigungskomponenten vermittelte. Das einzigartige integrierte Modell der Mhome Group für die Herstellung intelligenter Wohnhäuser entspricht der Geschäftspolitik der Gruppe: hohe Zufriedenheit, niedrige Kosten, hohe Geschwindigkeit, niedrige Gewinnmargen, breit gefächerter Betrieb und vielfältige Dienstleistungen, wobei die Verbund-Scherwandtechnologie ein Kernprodukt ist. Die umfassende Gebäudelösung der Mhome Group verbessert die Effizienz über die gesamte Fertigungskette von der Planung und Konstruktion bis hin zum Einzug. Über sein integriertes Modell hinaus hat der Entwickler bedeutende Fortschritte auf dem Gebiet der Digitalisierung gemacht. Die Mhome Group hat eine innovative, intelligente Cloud-Management-Plattform mit BIM-Technologie aufgebaut, die es dem Entwickler ermöglicht, den gesamten Vorfertigungsbauprozess zu überwachen und zu verwalten. Darüber hinaus verbessert die Echtzeit-Informationsverbreitung die Prozesstransparenz, realisiert eine schlanke Produktion, sorgt für eine präzise Beschaffung und optimierte Lagerhaltung, bietet digitale Unterstützung für die Ausweitung des Fertigbaus und verwirklicht letztlich die Mission der Mhome Group, mehr Menschen durch schöne, benutzerfreundliche und erschwingliche Wohnungen ein besseres Leben zu ermöglichen. Informationen zur Mhome Group Die Mhome Group wurde 1989 als Entwickler für Wohn- und städtische Immobilien gegründet und bietet Baudienstleistungen in der Stadt und auf dem Land an. Mhome, mit Sitz in Wuhan, China, ist heute ein börsennotiertes Unternehmen, das in mehreren Branchen tätig ist, darunter intelligenter Wohnungsbau, moderne Landwirtschaft und industrielle Wiederbelebung von Kleinstädten. Informationen zur China Housing Expo Die 19. China Housing Expo fand vom 5. bis 7. November im Chinese International Exhibition Center in Beijing statt. Die jährlich stattfindende Fachmesse fördert die Transformation, Modernisierung und nachhaltige Entwicklung des chinesischen Bausektors.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer