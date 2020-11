Moody’s Analytics gibt Termine und Programm der Synergy-Konferenz bekannt

Im Veranstaltungsprogramm kristallisieren sich drei Hauptthemen heraus:

» Umgang mit aufkommenden Kreditrisiken während und nach der gegenwärtigen unsicheren Lage

» Aufbau belastbarer und nachhaltiger Entscheidungsprozesse

» Generierung von Geschäftseinblicken aus Daten

In dem Maße, in dem sich das Wachstum von Moody’s Analytics fortsetzt, wächst auch das Spektrum der Themen, die wir erörtern können. Synergy 2020 bietet Teilnehmern dedizierte Streams mit Schwerpunkt auf Warenkrediten und Gewerbeimmobilien, vorgetragen von Moody’s Analytics und Branchenexperten.

Die Veranstaltung für Nord- und Südamerika beinhaltet mehrere Sitzungen zum Thema Klimarisiken. Emilie Mazzacurati, Gründer und CEO von Four Twenty Seven, sowie Jing Zhang, Head of Enterprise Risk Solutions Research von Moody's Analytics, und weitere Redner erörtern, welche Auswirkungen Klimarisiken schon jetzt auf Prozesse der Finanzberichterstattung und auf die erwarteten Kreditrisikokosten (ECL) haben.

Um das Klimarisiko eingehender zu thematisieren, beinhaltet die Veranstaltung für die EMEA eine Sitzung, die sich auf die Schaffung einer nachhaltigen Finanzierung und Aspekte des Klimarisikos mit Blick auf zukünftige Investitionen und Risikomanagement konzentriert. Emilie Beral, Executive Director von V.E, einer Tochtergesellschaft von Moody’s, gibt einen Überblick über die Herausforderungen der ESG-Bewertung für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).

Unsere APAC-Veranstaltung enthält eine Sitzung mit Piyush Gupta, CEO und Director der DBS Bank von Singapur. Gupta erläutert, wie sich Banken in der Region verändern müssen, um angesichts des drastischen Wandels gedeihen zu können. Neben dieser Keynote-Präsentation diskutieren David Thomas, Group Chief Risk Officer von CIMB, und David Hamilton, Managing Director von Moody’s Analytics, in einem Kamingespräch nützliche Tools und Strategien für eine optimierte Analyse von Kreditrisikoentscheidungen.