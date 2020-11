Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin gegen neue Corona-Maßnahmen

SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich vor dem Corona-Gipfel der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag gegen neue Maßnahmen ausgesprochen. "Ich bin dafür, dass wir bei dem bleiben, was wir im letzten Gipfel mit der Kanzlerin vereinbart haben", erklärte die SPD-Politikerin am Donnerstag. Am Montag werde eine erste Auswertung der November-Schutzmaßnahmen vorgenommen. "Und wir werden dann Ende November entscheiden, wie es weitergeht."

Eineinhalb Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns in Deutschland am 2. November zeichnet sich noch keine Entspannung der Lage ab. Das Infektionsgeschehen nehme immer noch in ganz Deutschland zu, Kliniken meldeten zunehmend Engpässe, hieß es am Donnerstag beim Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin./ili/DP/zb