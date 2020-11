BERLIN - Vor dem Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den 16 Ministerpräsidenten zeichnet sich weiterhin keine Entspannung der Lage ab. Das Infektionsgeschehen nehme immer noch in ganz Deutschland zu, Kliniken meldeten zunehmend Engpässe, hieß es am Donnerstag beim Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. "Wir müssen noch ein paar Monate die Pobacken zusammenkneifen", kündigte RKI-Chef Lothar Wieler an.

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe zurückgegangen, bleibt in der Corona-Krise aber auf hohem Niveau. In der vergangenen Woche beantragten 709 000 Menschen Hilfen, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit 731 000 Erstanträgen gerechnet. In der Woche davor waren es noch 757 000 - die Zahl wurde nachträglich um 6000 nach oben korrigiert.

USA: Inflationsrate sinkt stärker als erwartet



WASHINGTON - In den USA sind die Verbraucherpreise im Oktober etwas moderater gestiegen als erwartet. Die Jahresinflationsrate fiel von 1,4 Prozent im Vormonat auf 1,2 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,3 Prozent im Jahresvergleich gerechnet.

Brexit-Handelspakt: Verhandlungen ziehen sich in die nächste Woche

BRÜSSEL/LONDON - Die Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gehen abermals in die Verlängerung. Bis einschließlich dieses Wochenende sollten sie in London laufen, kommende Woche dann wieder in Brüssel, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission am Donnerstag.

Ifo-Institut: Fehlende Investitionen belasten Arbeitsmarkt

MÜNCHEN - Das Ifo-Institut befürchtet durch ausbleibende Investitionen langfristige Schäden für Arbeitsplätze und Volkswirtschaft. Die Ausrüstungsinvestitionen hätten sich schon 2019 äußerst schwach entwickelt und dürften "noch bis zum Jahr 2022 auf niedrigem Niveau verharren. Dies kann dazu führen, dass nicht genügend neue Arbeitsplätze entstehen", erklärte Professor Joachim Ragnitz von der Ifo-Niederlassung Dresden am Donnerstag.