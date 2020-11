Ford präsentiert den neuen E-Transit - erste voll-elektrische Variante der global erfolgreichen Nutzfahrzeug-Modellreihe (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Köln (ots) -- Uneingeschränktes Ladevolumen, null Emissionen- Die kombinierte WLTP-Reichweite beträgt voraussichtlich bis zu 350 Kilometer- Der Elektromotor des E-Transit mobilisiert eine Leistung von 198 kW (269 PS)und ein Drehmoment von 430 Nm- Bordeigene Energieversorgung verwandelt den E-Transit in eine mobile 2,3kWh-Stromquelle, um Kunden bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen undbeim Aufladen von Geräten auf Baustellen zu unterstützen - europaweit einNovum im entsprechenden Fahrzeug-Segment- 25 Konfigurations-Möglichkeiten. Die angestrebte Nutzlast beträgt beiKastenwagen-Modellen bis zu 1.616 Kilogramm und bei Fahrgestellen bis zu 1.967Kilogramm- Serienmäßiges FordPass Connect-Modem bietet ein hohes Maß an Konnektivität.Over-the-Air-Updates aktualisieren das Navigationssystem und weitereFunktionen- Der neue E-Transit soll in Europa im Frühjahr 2022 auf den Markt kommenFord stellt heute den neuen E-Transit vor und damit die erste voll-elektrischeVariante des europaweit meistverkauften Transporters im 2-Tonnen-Segment. Eshandelt sich bei diesem Null-Emissions-Fahrzeug mit Heckantrieb um einekomplette Ford-Eigenentwicklung mit einer neu konstruierten Hinterachse undeiner Heavy-Duty-Einzelradaufhängung. Die im Unterboden installiertenflüssigkeitsgekühlten 400-Volt-Lithium-Ionen-Akkus haben eine Kapazität von 67Kilowattstunden (kWh). Damit erzielt der E-Transit nach WLTP-Norm einekombinierte Reichweite von voraussichtlich bis zu 350 Kilometern. Außer derVielseitigkeit und Robustheit eines typischen Ford Transit bietet der neueE-Transit aber auch clevere Software-Lösungen für mehr Effizienz und eineOption, die das Fahrzeug zu einer mobilen Stromquelle für externe Werkzeuge undAkkus macht. Abgerundet wird das Profil des neuen E-Transit durch deutlichreduzierte Aufwendungen für Wartung und Service. Der neue E-Transit soll inEuropa im Frühjahr 2022 auf den Markt kommen. Ford stellt bereits seit 1905Nutzfahrzeuge her und seit 55 Jahren Fahrzeuge der Baureihe Transit."Ford ist in Nordamerika und in Europa Marktführer im Nutzfahrzeugbereich. Daherist der Übergang zu Nutzfahrzeugen mit Null-Emissionen, besonders im rasantwachsenden innerstädtischen Lieferverkehr, entscheidend, um unser Ziel zuerreichen, bis zum Jahre 2050 CO2-neutral zu sein", sagt Jim Farley, Präsidentund CEO der Ford Motor Company. "Ford ist bereit, diesen Wandel zu führen, denwir mit dem preisgekrönten Transit Custom Plug-in-Hybrid und dem Transit EcoBlueHybrid bereits eingeleitet haben. Das ist gut für den Planeten und ein großerVorteil für Kunden, die sich niedrige Betriebskosten und vernetzte Technologien