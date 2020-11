Vernetzte Flottenmanagement-Tools von Ford optimieren den Betrieb von voll-elektrischen Fahrzeugen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- Neuer E-Transit verfügt an Bord über digitale Funktionen, damit das Potenzialdieses Null-Emissions-Fahrzeugs im Arbeitsalltag voll ausgeschöpft werden kann- Ford unterstützt Gewerbetreibende generell beim Wechsel auf Elektrofahrzeugemit einem umfassenden Service-Angebot - von der detaillierten Analyse derLadevorgänge bis hin zur Anbindung an zertifizierte HändlerIm Vorfeld der Markteinführung des neuen, batterie-elektrischen E-Transiterweitert Ford das Angebot an Flottenmanagement-Tools. Der neue E-Transit, einNull-Emissionsfahrzeug, verfügt an Bord über digitale Funktionen, damit derFahrer und/oder Betreiber das Potenzial dieses Nutzfahrzeugs im Arbeitsalltagvoll ausschöpfen kann. Um die Kunden generell beim Betrieb von voll-elektrischenFahrzeugen zu unterstützen, hat Ford ein umfassendes Service-Angebot entwickelt- von der detaillierten Analyse der Ladevorgänge einer elektrifizierten Flottebis hin zur Anbindung an zertifizierte Händler zur Bereitstellung von Teilen,Service und Ladezubehör. Auch die Effizienz der E-Fahrzeuge im Arbeitsalltaglässt sich verbessern. Mit neuen Energieüberwachungs- undFahrzeug-Management-Tools von Ford Commercial Solutions, die über einebenutzerfreundliche App und webbasierte Schnittstellen genutzt werden können,unterstützt Ford europäische Flottenkunden beim nahtlosen Übergang zurElektromobilität.Diese Funktionen werden beim Start des neuen E-Transit zur Verfügung stehen, derfür das Frühjahr 2022 geplant ist."Die künftigen Nutzer des E-Transit und anderer Elektrofahrzeuge von Ford werdenin die Lage versetzt, mittels relevanter Daten und Informationen das Beste ausihren Autos herauszuholen", sagt Julius Marchwicki, Chief Operating Officer,Ford Commercial Solutions. "Unsere neuen Connected Services undTelematik-basierten Angebote helfen dabei, die Performance von Fahrzeugflottenund der jeweiligen Fahrer zu optimieren. Zudem stellen unsere Dienste sicher,dass sich die Gewerbetreibenden bestmöglich darauf konzentrieren können, ihrenKunden einen hervorragenden Service zu bieten".Neue Tools für ElektrofahrzeugeMit den neuen Tools für Elektrofahrzeuge, die sich zum Beispiel auf typischeDaten wie Stromverbrauch, Ladegeschwindigkeit oder auch die Restreichweitebeziehen, können die Flottenmanager den Einsatz ihrer Fahrzeuge besser steuern,um die Betriebskosten und die Betriebszeiten zu optimieren. Warnungenbenachrichtigen die Flottenmanager, wenn die Batterie eines Fahrzeugs nichtplangemäß geladen wird.Als weiteres Feature lässt sich der E-Transit vor Fahrtantritt vortemperieren -also noch während des Ladevorgangs im Stand an der Steckdose heizen oder kühlen.