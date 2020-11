Ynvisible beruft Piotr Wierzchowiec zum Leiter der Sparte Functional Ink Products & Development und erweitert den Beirat um drei neue Experten

Piotr Wierzchowiec, Ph.D., Head of Functional Ink Products & Development. (Photo: Business Wire)

KOMPETENZZUWACHS FÜR DIE SPARTE FUNCTIONAL INK PRODUCTS & DEVELOPMENT

Dr. Wierzchowiec bringt in Ynvisible mehr als zwölf Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Werkstoffen, Tinten und Druckverfahren für organische und gedruckte Elektronik einschließlich Display-Anwendungen ein. Er wechselt von der Merck KGaA, einem in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Hochleistungswerkstoffe international führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmen, zu Ynvisible. Bei Merck war Piotr Wierzchowiec Leiter der Drucklabors des Geschäftsbereichs Performance Materials, Abteilung Innovation & Application. Zu seinen vorangegangenen Verantwortungsbereichen gehörten die Leitung der Produktentwicklung, die Leitung von Expertenteams, das Scouting, die Koordination von Produkteinführungs-Aktivitäten und die Förderung der globalen Geschäftsentwicklung. Sein Erfahrungshintergrund umfasst unter anderem die Anwendung der Lean- und Six-Sigma-Methodik, die Organisation des technischen Kundensupports und die Leitung funktionsübergreifender Kooperationsprojekte. Dr. Wierzchowiec besitzt einen Doktortitel in Philosophie (Ph.D.) mit Schwerpunkt Molekulare Elektronik von der Universität Bangor.

"Piotr bringt einen großen Erfahrungsschatz in das Ynvisible-Team ein, wenn es darum geht, funktionalisierte Tintenprodukte für die globalen Märkte herzustellen und zu vermarkten", sagte Ynvisible-CEO Jani-Mikael Kuusisto. "Ynvisible verkürzt die Zeit bis zum Erzielen von Einnahmen. Wir unternehmen derzeit systematische Schritte, um aus den bisherigen Erfahrungen mit unseren verschiedenen Kundenfällen zu lernen: Stärkung unseres Portfolios an geistigem Eigentum, Einführung unserer Ynvisible-Markenprodukte und Bereitstellung unseres Angebots an proprietären Technologieplattformen. Wir vertreiben jetzt unsere ersten Tintenprodukte über unsere Website, wir erfüllen aktiv die Bedürfnisse unserer Kunden durch unsere Zusammenarbeit mit NXN-IP und RISE, und wir erweitern unser Tintenportfolio. Tinten sind für unser Geschäftswachstum von zentraler Bedeutung. Deshalb ist es großartig, dass Piotr unsere Anstrengungen in diesem Bereich verstärkt."