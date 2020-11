NORDLB belässt CONTINENTAL AG auf 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Continental mit Blick auf den neuen Chef Nikolai Setzer von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dessen Berufung auf den Posten des Vorstandssprechers hätten die Spatzen fast schon von den Dächern gepfiffen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechende Medienberichte hätten sich in den vergangenen Tagen gehäuft. Mit Setzer übernehme zum ersten Mal seit mindestens fünf Vorstandsvorsitzenden ein reines "Eigengewächs" des Konzerns dessen Führung. In den rund 23 Jahren seines Wirkens bei Continental habe Setzer zahlreiche Bereiche kennengelernt und dürfte demnach umfassende Netzwerke im Konzern aufgebaut haben. Auf den neuen Chef kämen massive Restrukturierungsarbeiten zu. Dem Autozulieferer drohe 2020 ein zweites Jahr mit roten Zahlen. Setzer müsse den Konzern stärker weg von der Hardware hin zur Software führen und sich von Randbereichen trennen, argumentierte Schwope./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 16:12 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Continental Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de