Ölpreise geben Gewinne teilweise nach gestiegen US-Rohöldaten ab

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag zwischenzeitliche Gewinne nach überraschend gestiegenen US-Rohöllagerbeständen teilweise abgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 44,07 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Allerdings war der Preis zuvor zeitweise bis auf 44,50 Dollar gestiegen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 41,80 Dollar.

In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche laut Energieministerium überraschend gestiegen. Die Vorräte legten um 4,3 Millionen Barrel auf 488,7 Millionen Barrel zu. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um 1,9 Millionen Barrel gerechnet. Nach den Daten gaben die Ölpreise rasch einen Teil ihrer vorherigen Gewinne ab.