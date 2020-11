TCSA Vice President Howard Chang übernimmt Vorsitz des weltpolitischen Forums mit hochrangigen Referenten der NYU, von Cognizant und der Federal Reserve Bank

PARIS, 12. November 2020 /PRNewswire/ -- Howard Chang, Vice President von Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) war eingeladen, die Diskussionsrunde zur Weltpolitik unter dem Motto „Statecraft, Economic Development and Central Bank Reform after the Pandemic" zu leiten, die im Rahmen des vom Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut und dem Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC) ausgerichteten Dialogue of Continents stattfand.

Zu den renommierten Referenten gehörten Benjamin Pring, Gründer von Cognizant, Venky Venkateswaran, Associate Professor für Wirtschaft an der Stern School of Business, New York University, und Lei Ding, Senior Economic Advisor der Federal Reserve Bank of Philadelphia.