GFT ist heute im Bullenmodus. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund sieben Prozent nach oben. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund drei Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bei 11,64 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum sein.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 10,71 EUR, sodass GFT in Aufwärtstrends verläuft. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

