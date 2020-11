Morgan Stanley Aktie kratzt am Abwärtstrend Gastautor: Ingmar Königshofen | 12.11.2020, 17:51 | 41 | 0 | 0 12.11.2020, 17:51 | Bereits in der letzten charttechnischen Besprechung vom 19. Oktober 2020: „Morgan Stanley: Drittes Quartal erfolgreich abgeschlossen“ wurde auf ein Ausbruchsszenario über die Hürde von 52,50 US-Dollar mit einem Ziel am übergeordneten Abwärtstrend um 56,00 US-Dollar hingewiesen. Genau diese Erwartung hat Morgan Stanley voll erfüllt. Doch wie könnte es jetzt weitergehen? Ausbruch, Abpraller? Zunächst einmal sollte das Szenario eines Abprallers in den Fokus geraten, die zu dieser Woche gerissene Kurslücke dürfte nicht folgenlos bleiben. Abschläge auf 52,50 US-Dollar wären keine Schande, dieses Niveau könnte anschließend für einen erneuten Gipfelsturm und Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend sorgen. Ziele ließen sich dann um 60,00 US-Dollar ableiten. Rücksetzer unter 50,00 US-Dollar würden allerdings die Annahme weiterer Verluste an den EMA 50 bei derzeit 47,90 US-Dollar untermauern, darunter müsste der 200-Tage-Durchschnitt als Unterstützung zum Tragen kommen. Morgan Stanley (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Fazit Sobald ein Wochenschlusskurs oberhalb von 56,00 US-Dollar vorliegt, werden weitere Long-Positionen mit einem Ziel an den Verlaufshochs aus 2018 bei 59,38 US-Dollar attraktiv. Ein übergeordnetes Ziel ist um 62,10 US-Dollar anzutreffen, bis wohin Morgan Stanley durchaus locker durchmarschieren könnte. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 55,00 US-Dollar in diesem Szenario allerdings nicht überschreiten. Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet. Morgan Stanley Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







