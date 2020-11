Nexign stellt die Lösung Instant BSS vor, die die Einführung neuer mobiler Geschäftsfelder beschleunigt

(Virtuelle Messe AfricaCom) -- Nexign , ein Unternehmen der ICS Holding LLC und führender Anbieter von Lösungen für Business Support Systeme (BSS) und das Internet der Dinge (IoT), meldete heute eine Erweiterung des Produktportfolios um das neue lösungsorientierte Geschäftsmodell Nexign Instant BSS . Dabei handelt es sich um ein klar definiertes, vorab integriertes Paket, das einen BSS-Stack umfasst. Dieser beinhaltet mobile Prepaid-Services und Best Practices für die Projektabwicklung und -unterstützung. Die Lösung gestattet es Kommunikationsdienstanbietern (CSPs), Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und innerhalb von vier Monaten mit neuen Geschäftsfeldern an den Start zu gehen.

„Nexign Instant BSS gestattet mittelgroßen CSPs und Mobilfunkprovidern die schnelle Markteinführung mobiler Services ohne ausufernde Komplexität der BSS-Systeme. Dadurch sind die Betreiber in der Lage, die sich weiterentwickelnde Geschäftstätigkeit um zusätzliche Funktionen zu ergänzen. Das Fundament der Lösung ist die 28-jährige Erfahrung von Nexign mit Transformationsprojekten unterschiedlicher Größe und Komplexität. Häufig müssen sich CSPs zwischen einem grundlegenden Wandel und einem schnellen Start entscheiden. Wir sind jedoch bereit, unsere Best Practices an die Kunden weiterzugeben, um deren Projektumsetzung zu vereinfachen und deren Unternehmenswachstum zu beschleunigen“, so Andrey Gulidin, Chief Commercial Officer von Nexign.

Nexign Instant BSS vereinfacht Entscheidungsprozesse: Das System bietet CSPs klare Informationen über den Umfang und den Zeitplan des Projekts. Neben den technologischen Möglichkeiten erhalten die Kunden von Nexign Zugriff auf eine umfassende Wissensdatenbank, auf die Methodik für ein transparentes Projektmanagement sowie auf die Optionen zur Erweiterung der Lösung. Dies sorgt für eine schnelle, effiziente Projektrealisierung und unterstützt CSPs dabei, echte Eigenverantwortung für das Produkt zu übernehmen, eine Abhängigkeit von nur einem Anbieter zu vermeiden und die Lösung anforderungsgerecht zu erweitern.

„Nexign Instant BSS unterstützt CSPs dabei, die Bereitstellung ihrer Serviceangebote und deren Markteinführung zu beschleunigen. Dies ist für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit entscheidend, insbesondere in Schwellenländern. Die offene Architektur und die transparente Implementierung von Nexign Instant BSS bieten CSPs die nötige Flexibilität für die interne oder externe Verwaltung und Wartung der Lösung. Diese Anpassungsfähigkeit ist neben der Möglichkeit, die Lösung an die Anforderungen des sich schnell wandelnden Markts anzupassen, ein wichtiger Gesichtspunkt für CSPs und Mobilfunkprovider“, so John Abraham, Principal Analyst von Analysys Mason.

Über Nexign

Nexign, ein Unternehmen der Intellectual Computer Systems Holding (ICS Holding) und führender Anbieter von Lösungen für Business Support Systeme (BSS) und das Internet der Dinge (IoT), stellt seit 1992 praxis- und wertorientierte, leistungsstarke Produktlösungen bereit.

Nexign unterstützt und beschleunigt den Wandel von Kommunikationsdienstanbietern hin zu digitalen Dienstanbietern durch technische Spitzenleistungen und flexible Produkte, die eine Diversifizierung der Einnahmequellen ermöglichen.

Der Hauptsitz von Nexign befindet sich im russischen St. Petersburg. Das Unternehmen beschäftigt 1.800 Mitarbeiter in Niederlassungen in Russland, den GUS-Staaten, im Nahen und Mittleren Osten, in Afrika, Südostasien und Lateinamerika.

