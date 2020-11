Bund plant drei Milliarden Euro teuren Bahntunnel in Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Mit täglich mehr als 500 000 Besuchern ist der Hamburger Hauptbahnhof der mit Abstand meistfrequentierte Fernbahnhof Deutschlands - und ist seit Jahren chronisch überlastet. Um den Verkehr zu entzerren, hat der Bund nun eine Machbarkeitsstudie für einen weiteren S-Bahn-Tunnel vorgelegt. Die Gesamtkosten für das Projekt: mehr als drei Milliarden Euro. "Wenn wir Mitte der 30er fahren, ist das ehrgeizig, aber machbar", sagte der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), am Donnerstag in Hamburg. Obwohl der Bund nach seien Angaben einen großen Teil der Kosten übernehmen würde, erntete er in Hamburg jedoch nicht nur Begeisterung: Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sagte: "Die Ideen, die der Bund entwickelt hat, sind ein erster Aufschlag, der nicht nur Lösungen, sondern auch viele Herausforderungen bringt."

Den Planungen des Bundes zufolge soll der 5,4 Kilometer lange Tunnel teilweise unter der Außenalster vom Hauptbahnhof über Stephansplatz, Schlump, Dormannsweg zum künftigen Fernbahnhof Diebsteich führen. "Es ist grundsätzlich möglich (...) eine vernünftige Lösung für einen S-Bahntunnel zu finden", sagte Thomas Schmiers von der Ingenieurgesellschaft Schüßler-Plan. Der Vorteil: Durch den Tunnel könnten die zwei jetzt von der S-Bahn im Hauptbahnhof genutzte Gleise dem Fernverkehr überlassen werden. Gleiches gelte für die dann allerdings noch umzubauende Verbindungsbahn (Dammtor, Sternschanze, Holstenstraße).