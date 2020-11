12.11.2020 / 18:00

Deutsche EuroShop: Deutliche Erholung des Geschäfts im 3. Quartal / Pandemieverlauf und behördliche Einschränkungen erneut Belastungsfaktoren für den Centerbetrieb



* Kundenfrequenzen und Mieterumsätze im 3. Quartal bei durchschnittlich 78% bzw. 89% des Vorjahresniveaus



* Cash Collection Ratio im 3. Quartal stark verbessert auf 92 %

* Coronabedingte Umsatzausfälle und Wertberichtigungen auf Mietforderungen belasten das Neunmonatsergebnis



* EPRA Earnings je Aktie: 1,47 EUR (-24,6 %)



* FFO je Aktie: 1,47 EUR (-18,8 %)



* Solide Bilanzstruktur (LTV: 31,5 %) und Liquidität (213,3 Mio. EUR)

Hamburg, 12. November 2020 - Die operativen Kennzahlen des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop haben sich nach dem coronabedingten Lockdown in der ersten Jahreshälfte 2020 im 3. Quartal deutlich erholt.



Bis Ende September sind die Kundenfrequenzen in den Centern der Deutsche EuroShop auf 78 % und die Mieterumsätze auf 89 % des Vorjahresniveaus angestiegen. Das als Collection Ratio bezeichnete Verhältnis der gezahlten zur fälligen Miete hat sich ebenfalls deutlich verbessert. Nachdem im 2. Quartal durchschnittlich 55 % aller Mietforderungen beglichen wurden, lag die Collection Ratio für das 3. Quartal bei 92 %.



Operativ war das Geschäft besonders im 2. Quartal von massiven Einschränkungen geprägt. In dieser Situation hat die Deutsche EuroShop in den ersten neun Monaten 2020 bei einem Umsatz von 164,4 Mio. EUR (-1,9 % gegenüber der Vorjahresperiode) ein aufgrund höherer Wertberichtigungen auf Mietforderungen deutlich gesunkenes Nettobetriebsergebnis (NOI) von 121,1 Mio. EUR erzielt. Das EBIT reduzierte sich entsprechend auf 118,1 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern und ohne Bewertungsergebnis ist auf 93,4 Mio. EUR zurückgegangen, 23,2 % weniger als im Vorjahresvergleichszeitraum. Die EPRA-Earnings sanken um 24,6 % auf 90,8 Mio. EUR, die Funds from Operations um 18,6 % auf 90,9 Mio. EUR.