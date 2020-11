Kanbanize hilft Instana mit Blick auf verteilt arbeitende Ingenieursteams bei der Beschleunigung des Wachstums und Verbesserung der Wertschöpfung

Kanbanize, eine digitale Kanban-Plattformlösung für agiles Projektmanagement, und Instana, ein führender Anbieter von Lösungen rund um Application Performance Monitoring (APM) und Observability für cloudnative Microservice-Anwendungen, gaben heute bekannt, dass das weltweite Ingenieursteam von Instana mithilfe von angewandten Kanban-Vorgehensweisen von Kanbanize sein Wachstum beschleunigt und Prozessstabilität erreicht hat.

Instana suchte nach einer Methode, um die Tätigkeiten der mehr als 15 Ingenieurteams in den USA und Europa sichtbarer zu machen und stieß dabei auf Kanban, einen evolutionären Ansatz zur Prozessverbesserung, um Nachhaltigkeit in Organisationen zu erzielen. Durch die Einführung von Kanban und Kanbanize konnte Instana die weltweiten technischen Abläufe sofort sichtbar machen. Die Teams waren damit zudem in der Lage, Prozessstabilität zu erreichen, sich auf die Wertschöpfung zu konzentrieren und kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen zu institutionalisieren. Instana erzielte überdies folgende Ergebnisse: