Katalonien verlängert wegen Corona Abriegelungen und Schließungen

BARCELONA (dpa-AFX) - In Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona bleiben wegen der Corona-Pandemie alle Bars und Restaurants sowie alle Kinos und Theater bis zum 23. November geschlossen. Man habe die entsprechende seit dem 16. Oktober geltende Anweisung um weitere zehn Tage verlängert, erklärte die regionale Gesundheitsministerin Alba Vergés am Donnerstag in Barcelona. Aufrechterhalten würden zudem auch die Abriegelung der Region, die Absperrungen aller Gemeinden an den Wochenenden sowie die nächtliche Ausgangssperre.

Die rund 7,6 Millionen Einwohner der im Nordosten Spaniens gelegenen wirtschaftsstarken Region sollen die Wohnung nur noch aus dringendem Grund verlassen und soziale Kontakte stark einschränken. "Der Druck auf das Personal hat in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen einen Höhepunkt erreicht. Deshalb ist eine weitere Anstrengung der Bürger nötig", sagte Verges.