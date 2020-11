Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Lloyd Fonds steigert Assets under Management deutlich In den ersten neun Monaten 2020 ist der Lloyd Fonds AG eine Steigerung der Assets under Management (AuM) gelungen. Nach 1,05 Milliarden Euro per Ende 2019 beziffert der Hamburger Finanzdienstleister die Summe auf nun 1,4 Milliarden Euro. Mit 1,0 …