DWS etabliert Beirat für Nachhaltigkeit

„Wir wollen eine führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltungsbranche einnehmen und machen ESG bereits jetzt zum Kern unseres Handelns. Es ist großartig, von nun an mit einer international so renommierten Expertengruppe gemeinsam unsere ESG-Strategie voranzutreiben. Ich freue mich auf die Empfehlungen und Diskussionen in diesem Kreis und erwarte viele konstruktive sowie wenn nötig auch kritische Anregungen von unserem neuen ESG-Beirat", sagt Asoka Wöhrmann, CEO der DWS.

Die Mitglieder des DWS ESG Beirats sind: