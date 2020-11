Mehr als 33 000 neue Corona-Fälle in Großbritannien

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien sind innerhalb eines Tages mehr als 33 000 neue Corona-Fälle gezählt worden. Die 33 470 Neuinfektionen von Donnerstag sind der höchste Wert seit Beginn der Pandemie, wie aus den aktuellsten Zahlen der Regierung hervorgeht. Am Mittwoch lag die Zahl bei 22 950 neuen, positiv getesteten Corona-Fällen. Bislang hatte es demnach noch nie einen Anstieg um mehr als 10 000 Fälle innerhalb eines Tages gegeben. Pro 100 000 Einwohnern gab es in den vergangenen sieben Tagen in Großbritannien rund 242 Corona-Fälle.

In einigen Teilen des Landes geraten Kliniken bereits wieder an ihre Belastungsgrenzen, außerdem funktioniert die Nachverfolgung von Kontaktpersonen nicht ausreichend. Mit mehr als 65 000 Menschen mit Covid-19 auf dem Totenschein ist Großbritannien das am schwersten von der Pandemie getroffene Land in Europa./swe/DP/zb